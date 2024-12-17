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17:59, 17 декабря 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Синоптик Леус: в новогоднюю ночь в Москве ожидается снегопад
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В новогоднюю ночь в Москве с большой долей вероятности ожидается снегопад. Об этом жителям столицы рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам синоптика, вероятность выпадения осадков в Новый год составляет 60-70 процентов. При этом непогоды не будет — температура воздуха днем 31 декабря будет составлять от минус двух до минус семи градусов, а в новогоднюю ночь — от минус трех до минус восьми.

«Не исключено, что то, о чем я сейчас расскажу, к Новому году может смениться практически с точностью наоборот. Тем не менее вот уже в течение недели мы отслеживаем прогнозы на Новый год, и пока они нас радуют. Прежде всего надо сказать, что снег останется, он не растает. С вероятностью 60-70 процентов снег будет идти и в новогоднюю ночь», — поделился информацией эксперт.

Ранее в этот же день синоптик Евгений Тишковец сообщил, что к новогодней ночи сугробы в столице уменьшатся вдвое, приблизительно до 10 сантиметров.

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