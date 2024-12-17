Сугробам предсказали таяние к Новому году

Синоптик Тишковец: к новогодней ночи сугробы в Москве уменьшатся вдвое

К новогодней ночи сугробы в Москве уменьшатся вдвое, примерно до 10 сантиметров. Об этом в Telegram-канале рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В настоящее время точного прогноза на погоду в конце декабря нет: интрига состоит в том, сохранится оттепель к Новому году или природа сжалится и обеспечит нас хоть небольшим, но минусом. Об этом можно будет судить только за пять-шесть суток до 31 декабря, уточнил синоптик. При этом то, что снежный покров сохранится, но «сдуется» в два раза, можно сказать точно, заявил Тишковец.

В Москве в воскресенье, 15 декабря, зафиксировали сугробы высотой до 26 сантиметров, что соответствует норме снежного покрова, характерного для середины января. Самые высокие сугробы зафиксированы в столичном районе Тушино. В Подмосковье самый высокий снежный покров высотой до 29 сантиметров зафиксирован в Волоколамске и Клину.