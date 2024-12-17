На Украине признали потерю Анновки и ликвидацию «мешка» ВСУ к югу от Курахово

«Страна»: ВС России взяли Анновку и ликвидировали «мешок» ВСУ к югу от Курахово

Подразделения ВС России взяли под контроль населенный пункт Анновка к югу от Курахово и ликвидировали тем самым «мешок» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на данные аналитический центр Deep State.

«Западнее россияне, как видно по карте Deep State, ещё ближе подошли к трассе на Курахово с запада. Они уже менее, чем в двух километрах от ключевого села Константинополь», — добавляет издание.

Отмечается, что под угрозой окружения, в случае выхода ВС России к трассе близ Константинополя, находится вся группировка ВСУ у Курахово.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал о том, что группировка ВСУ из примерно 700 человек, включая отряд спецназа, была окружена российскими войсками в районе Курахово.