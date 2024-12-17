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17:49, 17 декабря 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о задержании якобы охотников за F-16

СБУ сообщила о задержании якобы шпионов, следящих за истребителями F-16
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании якобы шпионов, которые охотились за истребителями F-16, переданных Киеву. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram.

«СБУ задержала крупнейшую сеть, которая специализировалась на "охоте" за F-16 на Украине. По результатам спецоперации разоблачены 12 человек. Часть из них — дезертиры, которые самовольно покинули подразделения ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что задержанные пытались собрать информацию о расположении украинских систем противовоздушной обороны. Им грозит до восьми лет лишения свободы, пишет силовое ведомство.

Ранее Госдепартамент США одобрил контракт на обслуживание истребителей F-16 для Украины. Стоимость оборудования составляет 266 миллионов долларов.

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