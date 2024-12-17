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06:27, 17 декабря 2024Бывший СССР

На Украине заявили о неадекватности решений Зеленского

Депутат Дубинский: Зеленский ведет Украину к катастрофе для ввода миротворцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что решения президента Украины Владимира Зеленского направлены на то, чтобы довести Украину до предела. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Совершенно поражает неадекватность решений Зеленского, который ищет спасения в абсолютно фантастических, многоходовых сценариях, типа “приглашения в НАТО” или “миротворческой миссии европейских войск”», — сказал он.

По словам Дубинского, что в офисе украинского лидера и генштабе ВСУ все давно спланировано. Он отметил, что ситуация будет только ухудшаться.

Ранее Дубинский призвал Зеленского уйти в отставку. По его словам, каждый день отказа от прекращения огня ухудшает позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров. Дубинский отметил, что каждый день недоговороспособности украинского лидера приводит к потере не только территорий, но и людей.

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