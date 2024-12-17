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19:43, 17 декабря 2024Бывший СССР

На Украине заявили о риске нового окружения для ВСУ

DeepState: ВСУ могут быть окружены в районе Великой Новоселки
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Thibault Camus / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть окружены в результате наступления российских войск в районе Великой Новоселки. О риске этого нового окружения пишет украинский аналитический центр DeepState в своем Telegram-канале.

«Враг продолжает срезать Времевский выступ, угрожающий окружению наших сил», — заявлено в публикации.

По сообщениям аналитического центра, российские войска пытаются окружить сам поселок Великая Новоселка, перерезая пути снабжения для ВСУ. Наиболее критическая ситуация для украинской армии складывается у Макаровки к югу от Великой Новоселки. Кроме того, в публикации подтверждено занятие российскими войсками Нового Комара уже к северу от поселка.

Ранее на Украине сообщили о возможном перерезании дорог у Великой Новоселки в ближайшее время. По словам бойца ВСУ с позывным Мучной, вскоре все пути от населенного пункта будут контролироваться Россией.

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