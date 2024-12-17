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11:43, 17 декабря 2024Мир

На Украину призвали отправить миротворческую миссию ООН

Repubblica: в Минобороны Италии призвали отправить на Украину миротворцев ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Предполагаемая в будущем миротворческая миссия на Украине должна быть под эгидой ООН, а не Европейского союза (ЕС). Об этом в интервью La Repubblica сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Это должен быть контингент ООН», — призвал он.

Глава Минобороны подчеркнул, что вариант отправки миротворцев только из европейских стран не устроил бы ни российскую, ни украинскую стороны. «Если понадобится, мы готовы сделать свой вклад, если будет необходимость в многонациональной силе», — добавил Крозетто.

Ранее в Верховной Раде назвали провальной идею переброски европейских миротворцев на Украину.

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