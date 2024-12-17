На Украину призвали отправить миротворческую миссию ООН

Repubblica: в Минобороны Италии призвали отправить на Украину миротворцев ООН

Предполагаемая в будущем миротворческая миссия на Украине должна быть под эгидой ООН, а не Европейского союза (ЕС). Об этом в интервью La Repubblica сообщил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

«Это должен быть контингент ООН», — призвал он.

Глава Минобороны подчеркнул, что вариант отправки миротворцев только из европейских стран не устроил бы ни российскую, ни украинскую стороны. «Если понадобится, мы готовы сделать свой вклад, если будет необходимость в многонациональной силе», — добавил Крозетто.

Ранее в Верховной Раде назвали провальной идею переброски европейских миротворцев на Украину.