Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:29, 17 декабря 2024Мир

Офицерам армии Асада предоставили выбор

Сдавшимся офицерам из армии Асада предложили реорганизовать Минобороны Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: George Ourfalian / Reuters

Сдавшимся и перешедшим на сторону вооруженной оппозиции офицерам из армии сложившего с себя полномочия сирийского президента Башара Асада предложили поучаствовать в реорганизации Минобороны Сирии. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра во временном правительстве Арабской Республики Мухаммед Аль-Башир, его цитирует РИА Новости.

«Министерство обороны будет реорганизовано, в его структуру войдут оппозиционеры и офицеры, отказавшиеся от свергнутого режима», — сказал он.

Ранее сирийский солдат Фархан аль-Хули рассказал, что правительственные силы были сильно деморализованы, страдали из-за коррупции и недоукомплектованности. По словам аль-Хули, ему и его сослуживцам мало платили.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?

      Россиянам станет легче летать через Китай с пересадками

      Момент подрыва генерал-лейтенанта Российской армии и его помощника попал на видео

      Россиянам назвали самые вредные новогодние закуски

      Офицерам армии Асада предоставили выбор

      Экс-замкомандующего ВДВ допустил удар по Украине «Орешником» в ответ на подрыв Кириллова

      84-летняя «женщина-кошка» впервые вышла в свет после высказываний о пластике

      В России ввели уголовную ответственность за продажу вейпов детям

      Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

      После анонимного звонка о возможном минировании машины депутата Госдумы начата проверка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше