Офицерам армии Асада предоставили выбор

Сдавшимся офицерам из армии Асада предложили реорганизовать Минобороны Сирии

Сдавшимся и перешедшим на сторону вооруженной оппозиции офицерам из армии сложившего с себя полномочия сирийского президента Башара Асада предложили поучаствовать в реорганизации Минобороны Сирии. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра во временном правительстве Арабской Республики Мухаммед Аль-Башир, его цитирует РИА Новости.

«Министерство обороны будет реорганизовано, в его структуру войдут оппозиционеры и офицеры, отказавшиеся от свергнутого режима», — сказал он.

Ранее сирийский солдат Фархан аль-Хули рассказал, что правительственные силы были сильно деморализованы, страдали из-за коррупции и недоукомплектованности. По словам аль-Хули, ему и его сослуживцам мало платили.