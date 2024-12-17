Основатель Pink Floyd Уотерс осудил санкции США против российских СМИ

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с РИА Новости осудил санкции США в отношении российских СМИ.

Музыкант заявил о важности свободы слова. «Это ужасно. Должна быть свободная пресса, которой нет», — отметил артист.

Уотерс добавил, что ранее появлялся в эфире RT в США и Великобритании, однако после введения санкций работа этого канала на Западе была прекращена. «Они удалили все, что касалось RT, как для западной аудитории, так и внутри стран. Это ужасно», — сказал он. Артист добавил, что RT следует позволить существовать.

Ранее Уотерс заявил, что считает президентский срок Владимира Зеленского давно истекшим. «Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время», — сказал артист. Он уточил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США.