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04:20, 17 декабря 2024Культура

Основатель Pink Floyd осудил санкции США против российских СМИ

Основатель Pink Floyd Уотерс осудил санкции США против российских СМИ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс. Фото: Edgard Garrido / Reuters

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с РИА Новости осудил санкции США в отношении российских СМИ.

Музыкант заявил о важности свободы слова. «Это ужасно. Должна быть свободная пресса, которой нет», — отметил артист.

Уотерс добавил, что ранее появлялся в эфире RT в США и Великобритании, однако после введения санкций работа этого канала на Западе была прекращена. «Они удалили все, что касалось RT, как для западной аудитории, так и внутри стран. Это ужасно», — сказал он. Артист добавил, что RT следует позволить существовать.

Ранее Уотерс заявил, что считает президентский срок Владимира Зеленского давно истекшим. «Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время», — сказал артист. Он уточил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США.

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