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00:39, 17 декабря 2024Культура

Основатель Pink Floyd заявил об угрозе геноцида

Уотерс: если империалисты из США и Британии победят, то геноцид станет нормой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс. Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс предупредил об угрозе геноцида. Об этом он заявил в беседе с RT.

По его мнению, если империалисты из США и Великобритании победят в «битве за душу человечества», то человечество «будет жить в мире, где геноцид — это нечто нормальное». Он заявил, что в таком будущем «можно будет стрелять в любого несогласного», в тех, кто считает, что должны быть универсальные права человека. Он добавил, что именно это в настоящий момент происходит в ситуации с палестинцами.

Ранее Уотерс заявил, что считает президентский срок Владимира Зеленского давно истекшим. «Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время», — сказал артист. Он уточил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США.

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