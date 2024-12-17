Уотерс: если империалисты из США и Британии победят, то геноцид станет нормой

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс предупредил об угрозе геноцида. Об этом он заявил в беседе с RT.

По его мнению, если империалисты из США и Великобритании победят в «битве за душу человечества», то человечество «будет жить в мире, где геноцид — это нечто нормальное». Он заявил, что в таком будущем «можно будет стрелять в любого несогласного», в тех, кто считает, что должны быть универсальные права человека. Он добавил, что именно это в настоящий момент происходит в ситуации с палестинцами.

Ранее Уотерс заявил, что считает президентский срок Владимира Зеленского давно истекшим. «Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время», — сказал артист. Он уточил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США.