Molecular Cell: открыт способствующий лечению рака процесс деградации РНК

Ученые Университета Вюрцбурга открыли процесс, который эффективно разрушает молекулы мРНК в организме человека. Это открытие может быть использовано в терапии, например, при лечении рака. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Cell.

Молекулы мРНК, или матричной РНК, играют ключевую роль в синтезе белков. Они содержат генетические «чертежи», которые транслируются рибосомами для создания белков, необходимых для различных функций организма. Некоторые из этих чертежей требуют модификаций, которые действуют как дополнительные инструкции для регуляции производства белков. Одной из таких модификаций является N6-метиладенозин (m6A), который исследователи выделили как ключевой элемент в разрушении мРНК.

Для изучения m6A ученые наблюдали его функцию в клетках, где эта модификация способствует деградации мРНК. После того как первые белки произведены, m6A запускает быстрый распад мРНК, предотвращая избыточное производство белков, которое могло бы повредить клетку. Этот процесс оказался значительно быстрее известных ранее механизмов разрушения мРНК.

Результаты исследования показали, что эффективность m6A зависит от его расположения в структуре мРНК. Эта модификация встречается в участках, отвечающих за клеточную дифференциацию, определяя, каким типом клетки станет та или иная клетка — например, нервной, мышечной или кожной. Это делает m6A важным фактором в управлении клеточными процессами.

Кроме того, ученые предполагают, что препараты, регулирующие m6A, могли бы избирательно воздействовать на мРНК. Это позволило бы подавлять производство нежелательных белков или, наоборот, увеличивать синтез необходимых. Однако до сих пор предсказать точное действие таких препаратов было сложно из-за недостатка информации о критических участках расположения m6A.