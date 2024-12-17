По факту расправы над российским полицейским и его женой возбудили дело

На Кубани возбудили дело из-за убийства полицейского и его жены

В Белореченске было возбуждено дело из-за расправы над 23-летним полицейским и его 19-летней супругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Ход и результаты расследования находятся на контроле Белореченской межрайонной прокуратуры.

Супругов нашли сотрудники МЧС после тушения пожара в квартире на улице Ленина. У обоих на шее были обнаружены резаные раны. В расправе над полицейским и его женой подозревают 29-летнего Дмитрия Ф. Предварительно, мужчина скрылся с места преступления на своем автомобиле. Объявлен план «Перехват».