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12:02, 17 декабря 2024Силовые структуры

По факту расправы над российским полицейским и его женой возбудили дело

На Кубани возбудили дело из-за убийства полицейского и его жены
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Белореченске было возбуждено дело из-за расправы над 23-летним полицейским и его 19-летней супругой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Ход и результаты расследования находятся на контроле Белореченской межрайонной прокуратуры.

Супругов нашли сотрудники МЧС после тушения пожара в квартире на улице Ленина. У обоих на шее были обнаружены резаные раны. В расправе над полицейским и его женой подозревают 29-летнего Дмитрия Ф. Предварительно, мужчина скрылся с места преступления на своем автомобиле. Объявлен план «Перехват».

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