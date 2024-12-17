Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:19, 17 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин убил полицейского и его жену

В Белореченске мужчина убил полицейского и его жену, а затем поджег квартиру
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Белореченске (Краснодарский край) россиянин убил 23-летнего полицейского и его 19-летнюю жену, после чего поджег квартиру. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Тела супругов нашли сотрудники МЧС после тушения пожара в квартире на улице Ленина. У обоих на шее были обнаружены резаные раны.

В расправе над полицейским и его женой подозревают 29-летнего Дмитрия Ф. Предварительно, мужчина скрылся с места преступления на своем автомобиле. Объявлен план «Перехват».

Ранее в Ростовской области 26-летний местный житель убил девушку и напал с ножом на подростка. Злоумышленника задержали, возбуждены два уголовных дела.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Мужчина с ножом напал на нескольких девушек в российском городе

      Крокодил утащил в воду переходившего мост мужчину

      У напавшего на людей с ножом мужчины в Ростове заподозрили психоз из-за наркотиков

      Назван предотвращающие развитие рака продукт

      Российские бойцы превратили тягач в «штурмовую черепаху»

      Россиянин убил полицейского и его жену

      Олимпийский чемпион назвал унижением получение нейтрального статуса

      Байдена проинформировали о стрельбе в школе в Висконсине

      СК возбудил уголовные дела после нападений на девушку и подростка в Ростове

      Девочке из ДНР передали щенка от Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше