Россиянин убил полицейского и его жену

В Белореченске мужчина убил полицейского и его жену, а затем поджег квартиру

В Белореченске (Краснодарский край) россиянин убил 23-летнего полицейского и его 19-летнюю жену, после чего поджег квартиру. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Тела супругов нашли сотрудники МЧС после тушения пожара в квартире на улице Ленина. У обоих на шее были обнаружены резаные раны.

В расправе над полицейским и его женой подозревают 29-летнего Дмитрия Ф. Предварительно, мужчина скрылся с места преступления на своем автомобиле. Объявлен план «Перехват».

Ранее в Ростовской области 26-летний местный житель убил девушку и напал с ножом на подростка. Злоумышленника задержали, возбуждены два уголовных дела.