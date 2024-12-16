СК возбудил уголовные дела после нападений на девушку и подростка в Ростове

СК возбудил два уголовных дела после нападений на девушку и подростка в Ростове

По факту нападения на девушку и подростка в Ростове возбуждены два уголовных дела, не исключена переквалификация действий подозреваемого на более тяжкую статью. Об этом сообщило Следственное управление Следственного Комитета (СК) России по Ростовской области в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, злоумышленник напал на девушку в городе Аксае. Пострадавшую госпитализировали. Позднее он совершил аналогичное преступление в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ч. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Подозреваемый задержан, с ним работают следователи.

«В ходе расследования уголовного дела с учетом наступления тяжких последствий в виде смерти потерпевшей действия подозреваемого будут переквалифицированы на более тяжкую статью обвинения», — подчеркнули в СК.

О преступлениях стало известно вечером 16 декабря. Сообщалось, что злоумышленник подкараулил девушку в подъезде и нанес ей не менее 10 ножевых ранений. Позднее мужчина напал на подростка, однако молодой человек смог оказать сопротивление.

Позднее Telegram-канал Mash добавил, что нападавший работал кальянщиком и регулярно залезал в микрозаймы. У кредиторов он был в черных списках за просроченные долги общей суммой в 200 тысяч рублей.