Появились подробности нападения на девушку в Ростове

Mash: ростовский маньяк нанес своей жертве минимум 10 ударов ножом

Напавший на девушку в Ростове-на-Дону маньяк нанес своей жертве минимум 10 ударов ножом, она скончалась в реанимации. Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, жертву звали Ульяна. Злоумышленник подкараулил ее в подъезде, после чего напал и нанес не менее 10 ударов ножом. Пострадавшую доставили в реанимацию, однако спасти не смогли.

Позднее мужчина напал на подростка. Маньяк встретил свою жертву возле подъезда, зашел внутрь и атаковал молодого человека, когда тот открывал дверь в квартиру. Жертва оказала сопротивление, заставив нападавшего бежать.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании нападавшего. Число пострадавших уточняется.

Позднее Mash добавил, что нападавший работал кальянщиком и регулярно залезал в микрозаймы. У кредиторов он был в черных списках за просроченные долги общей суммой в 200 тысяч рублей.