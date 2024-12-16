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22:24, 16 декабря 2024Силовые структуры

Стало известно о еще одном нападении маньяка в Ростове

В Ростове нападавший на девушек злоумышленник атаковал подростка
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Ростове-на-Дону мужчина, напавший с ножом на нескольких девушек, также атаковал подростка. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации канала, возле одного из подъездов мужчина заметил подростка, подошел к нему и спросил: «Какой этаж?» После этого молодой человек зашел внутрь, а злоумышленник проследовал за ним.

Возле входа в квартиру маньяк напал на подростка и несколько раз ударил его в шею. Пострадавший смог дать отпор и вынудил мужчину сбежать.

Ранее сообщалось, что маньяк пытался зарезать жительницу дома 11/6 на улице Венеры. Также он напал еще на нескольких девушек.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании нападавшего. Число пострадавших уточняется.

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