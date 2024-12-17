Польша анонсировала очередной транш помощи Украине

Премьер Туск: Польша окажет Украине помощь на 100 миллионов евро

Польша окажет новый транш помощи Украине суммой в 100 миллионов евро. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает агентство Reuters.

«Мы согласовали последние подробности, касающиеся так называемой 45-й помощи. Стоимость этой помощи будет составлять около 100 миллионов евро», — рассказал глава польского правительства.

При этом Туск не указал на что конкретно будет выделена помощь и носит ли она военный или гуманитарный характер.

Ранее Туск заявил, что Польша сделала все возможное для вступления Украины в НАТО и страны Запада должны поддержать движение Киева. Премьер-министр также подчеркнул, что страны Запада должны «сделать все», чтобы для Украины окончание вооруженного конфликта завершилось без потерь и с предоставлением гарантий безопасности.