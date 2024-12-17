Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:41, 17 декабря 2024Мир

Польша анонсировала очередной транш помощи Украине

Премьер Туск: Польша окажет Украине помощь на 100 миллионов евро
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Roman Baluk / Reuters

Польша окажет новый транш помощи Украине суммой в 100 миллионов евро. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает агентство Reuters.

«Мы согласовали последние подробности, касающиеся так называемой 45-й помощи. Стоимость этой помощи будет составлять около 100 миллионов евро», — рассказал глава польского правительства.

При этом Туск не указал на что конкретно будет выделена помощь и носит ли она военный или гуманитарный характер.

Ранее Туск заявил, что Польша сделала все возможное для вступления Украины в НАТО и страны Запада должны поддержать движение Киева. Премьер-министр также подчеркнул, что страны Запада должны «сделать все», чтобы для Украины окончание вооруженного конфликта завершилось без потерь и с предоставлением гарантий безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США разделились мнения по вопросу права Трампа на «ядерную кнопку». Демократам оказалось очень неловко

      Школьник с игрушечным пистолетом ограбил магазин на 75 тысяч рублей и выбросил деньги

      В Раде заявили о последствиях отказа Зеленского говорить с Орбаном

      Российский военный суд приговорил переводившего деньги исламистам к 10 годам

      Мэр столицы российского региона в прямом эфире объяснил значения слов «имба» и «рофлить»

      В Европе нашли способ обойтись без транзита газа через Украину

      Обнаружен эффект гравитационно-волновой памяти

      42-летняя звезда сериала «Воронины» опубликовала фото без штанов

      В России увеличится количество бюджетных мест в вузах

      Звезду группы «Король и Шут» привлекли к ответственности за дискредитацию армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше