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18:59, 17 декабря 2024Россия

Предотвращен воздушный удар по России со стороны Украины

Минобороны России заявило о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны предотвратили удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому региону. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в 17:50 по московскому времени дежурные военнослужащие сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны заявило, что в ночь на вторник, 17 декабря, ВСУ также попытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника.

ЖЗЛ
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