Предотвращен воздушный удар по России со стороны Украины

Минобороны России заявило о сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ

Средства противовоздушной обороны предотвратили удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому региону. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в 17:50 по московскому времени дежурные военнослужащие сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее Минобороны заявило, что в ночь на вторник, 17 декабря, ВСУ также попытались атаковать Белгородскую область при помощи беспилотника.