Минобороны заявило о ночной попытке удара ВСУ по России

Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

В ночь на вторник, 17 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по территории России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что Украина пыталась атаковать территорию России с помощью беспилотного летательного аппарата. Его сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных о ситуации там не привели.

16 декабря ВСУ 7 часов утра по московскому времени пытались атаковать Брянскую область. В регионе сбили два беспилотника средствами ПВО. Как уточнял губернатор Александр Богомаз, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.