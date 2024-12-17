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07:39, 17 декабря 2024Россия

Минобороны заявило о ночной попытке удара ВСУ по России

Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на вторник, 17 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по территории России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что Украина пыталась атаковать территорию России с помощью беспилотного летательного аппарата. Его сбили средства противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других данных о ситуации там не привели.

16 декабря ВСУ 7 часов утра по московскому времени пытались атаковать Брянскую область. В регионе сбили два беспилотника средствами ПВО. Как уточнял губернатор Александр Богомаз, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

ЖЗЛ
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