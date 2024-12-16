Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:54, 16 декабря 2024Россия

Минобороны заявило о попытках ударов ВСУ по России

Минобороны России: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Брянской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Утром в понедельник, 16 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пылись атаковать территорию России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Украина предприняла попытку атаки около 7 часов утра по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Брянской областью.

Как уточнили в Минобороны, речь идет о попытке атаки беспилотниками самолетного типа. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

О попытке атаки на Брянскую область ранее сообщил ее губернатор Александр Богомаз. Он уточнял, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хинштейн призвал эвакуировать жителей сел Плехово, Дарьино и Новоивановка. Оттуда ранее удалось выбить ВСУ

      Переспавшая с сотней мужчин за сутки порномодель не знала о ВИЧ

      Жена получила необычное требование от мужа и развелась спустя 18 лет брака

      Россиянам назвали самые востребованные профессии в 2024 году

      Обвиненную в истязании собственных детей россиянку заключили под стражу

      Минобороны заявило о попытках ударов ВСУ по России

      Банки начали урезать лимиты по кредитным картам

      Российский военный заявил о минировании ВСУ домов при отступлении в Курской области

      В России взлетел спрос на имитированную икру

      Москвичей предупредили о метели

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше