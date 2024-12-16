Минобороны заявило о попытках ударов ВСУ по России

Минобороны России: силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Брянской областью

Утром в понедельник, 16 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пылись атаковать территорию России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Украина предприняла попытку атаки около 7 часов утра по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Брянской областью.

Как уточнили в Минобороны, речь идет о попытке атаки беспилотниками самолетного типа. В ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

О попытке атаки на Брянскую область ранее сообщил ее губернатор Александр Богомаз. Он уточнял, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.