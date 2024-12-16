Украина попыталась ударить по региону России

Брянский губернатор Богомаз: силы ПВО сбили два БПЛА ВСУ самолетного типа

В ночь на понедельник, 16 декабря, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его данным, Украина пыталась атаковать приграничье с помощью беспилотных летательных аппаратов. Два беспилотника сбили средства противовоздушной обороны (ПВО).

Губернатор сообщил, что ВСУ пытались ударить по России беспилотниками самолетного типа. Никто, по его информации, не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

15 декабря Брянская область также попала под удар ВСУ. Тогда житель села Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области пострадал при атаке украинских беспилотников, он получил осколочные ранения.