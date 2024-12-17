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07:41, 17 декабря 2024Экономика

Предсказан скачок цен на рыбные консервы

«Ъ»: три крупных производителя собрались поднять цены на рыбные консервы
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские ритейлеры получили письма из рыбоперерабатывающих компаний «Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» о повышении цен на их продукцию с 16-18 декабря. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

По его данным, в случае «Балтийского берега» на 3-25 процентов подорожают 16 товарных позиций. Особенно внушительно вырастет стоимость рыбных наборов к пиву. Кроме того, на 20 процентов подорожают мидии в масле и рассоле, рубленый кальмар, паста из морепродуктов. За филе из сельди придется платить на 10 процентов больше.

Данную динамику объясняют ростом цен на сырье. По данным «Европрома» горбуша подорожала на 30 процентов, а скумбрия — на 40 процентов. По информации «Русского моря» тихоокеанское сырье поднялось в цене в среднем на 16 процентов, атлантическое — на 10 процентов.

В свою очередь, исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев считает, что в ближайшее время не стоит ждать падения продаж рыбных консервов. В предпраздничный период на них наблюдается повышенный спрос.

Ранее сообщалось, что выпуск рыбных консервов в России с 2019 по 2023 годы упал на 10 процентов. При этом выросло производство более дешевых пресервов. Выпуск прибавил 34 процента.

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