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11:09, 17 декабря 2024Бывший СССР

Премьер Грузии назвал антигрузинским шагом приостановку безвизового режима для дипломатов

Кобахидзе счел решение ЕС о приостановке безвиза дипломатам антигрузинским шагом
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Решение Евросоюза о приостановке безвизового режима для обладателей дипломатических паспортов Грузии является антигрузинским шагом. Об этом заявил премьер-министр закавказской страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

Он отметил, что решение имеет рекомендательный характер. «Несмотря на то что эта рекомендация, по существу, имеет символическое значение, она однозначно должна быть расценена как антигрузинский шаг, который в восприятии грузинского общества подрывает доверие к европейским структурам», — заявил Кобахидзе.

По его словам, против санкций в отношении Грузии выступили такие страны — члены Европейского союза (ЕС), как Венгрия, Испания, Италия, Румыния и Словакия.

Ранее Евросоюз принял решение о частичной приостановке безвизового режима с Грузией. Ограничения касаются служебных и дипломатических паспортов Грузии. Об этом публично объявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

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