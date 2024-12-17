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11:15, 17 декабря 2024Россия

Путин обратился к российскому полку

Путин поздравил 1307-й полк с присвоением наименования «гвардейский»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин обратился к военнослужащим 1307-го полка и поздравил его с присвоением наименования «гвардейский». Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в поздравительной телеграмме.

Там подчеркивается, что действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга и самоотверженности. Путин выразил уверенность, что военные полка будут продолжать обеспечивать безопасность и мирную жизнь российских граждан. Он также пожелал личному составу 1307-го гвардейского полка крепкого здоровья и успеха.

17 декабря министр обороны России Андрей Белоусов обратился к стратегическим ракетчикам и поздравил их с Днем ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Министр поблагодарил ветеранов войск, а также ученых, конструкторов и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые занимаются разработкой современного оружия.

ЖЗЛ
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