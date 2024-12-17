Глава Минобороны Белоусов поздравил стратегических ракетчиков с Днем РВСН

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к стратегическим ракетчикам и поздравил их с Днем Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщило оборонное ведомство в Telegram-канале.

«Ракетные войска стратегического назначения как один из главных компонентов сил ядерного сдерживания являются гарантом национальной безопасности и защиты интересов страны», — говорится в поздравлении министра.

Там подчеркивается, что личный состав РВСН совершенствует свои умения и навыки, осваивает новые образцы вооружения и круглосуточно несут боевое дежурство. Белоусов отметил высокий профессионализм, самоотверженность и верность присяге воинов-ракетчиков.

Министр поблагодарил ветеранов войск, а также ученых, конструкторов и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые занимаются разработкой современного оружия. Белоусов пожелал военным благополучия, здоровья и успехов на службе и в труде.

В ноябре министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с новым праздником — Днем морской пехоты. Праздник установил до этого президент России Владимир Путин.