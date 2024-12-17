Пять человек погибли при столкновении легковушки с грузовиком на российской трассе

В Ульяновске пять человек погибли при столкновении легковушки с грузовиком

В Ульяновске пять человек погибли при столкновении легковушки с грузовиком. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По информации полиции, легковой автомобиль Chevrolet Cobalt двигался по трассе Саранск — Сурское — Ульяновск и в Засвияжском районе Ульяновска его водитель не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в грузовик МАЗ.

«В результате ДТП пять человек, находившиеся в легковом автомобиле, погибли, водитель грузового автомобиля доставлен в медицинское учреждение. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции», — рассказали в полиции. В УМВД выясняют детали случившегося.

Ранее в Амурской области автомобиль разорвало пополам после того, как он влетел в столб в городе Тында. Nissan не справился с управлением и врезался в столб. Внутри транспортного средства находились два человека — они получили несовместимые с жизнью травмы.