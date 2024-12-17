В Забайкалье произошло смертельное ДТП

МВД: два человека погибли в ДТП с автобусом в Газимуро-Заводском районе

В Газимуро-Заводском районе пассажирский автобус марки «Ютонг» опрокинулся, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Забайкальскому краю в своем Telegram-канале.

Отмечается, что трагедия произошла на 426-ом километре автодороги Могойтуй-Сретенск-Олочи. Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство перевернулось. В салоне находился 21 человек, трое из них пострадали.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспеции и следственно-оперативная группа МО МВД России "Газимуро-Заводский". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в МВД.

Ранее в Амурской области автомобиль разорвало пополам из-за того, как он влетел в столб в городе Тында. Nissan не справился с управлением и врезался в столб. Внутри транспортного средства находились два человека — они получили несовместимые с жизнью травмы.