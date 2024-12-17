Раскрыта польза майонеза

Диетолог Соломатина: майонез можно считать ценным для здоровья продуктом

В случае, если майонез сделан из качественного сырья и без использования вредных добавок, его можно считать вполне ценным для здоровья продуктом. Такое мнение в беседе с Life.ru выразила диетолог Елена Соломатина.

Так, например, указанный соус с оливковым маслом в основе богат омега-9 жирными кислотами, которые положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы.

В случае присутствия в составе масла подсолнечника майонез содержит обилие витамина Е, известного антиоксидантными свойствами. Таким образом в одной ложке майонеза может содержаться до 50 процентов дневной нормы этого микроэлемента.

Яйца в составе являются источником витаминов A, E, D и белка. При этом в случае присутствия в составе майонеза трансжиров он становится крайне вредным для организма, подытожила специалист.

Ранее жительница Новой Зеландии решила украсть майонез из супермаркета и попалась. Всего преступница вынесла из магазина соуса на сумму около 200 новозеландских долларов (около 11,8 тысячи рублей).