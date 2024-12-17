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15:26, 17 декабря 2024Мир

Раскрыто отношение французов к Макрону

Depeche: три четверти французов считают Макрона плохим президентом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Soboliev / Arenaakcji / Globallookpress.com

Три четверти французов считают лидера Франции Эммануэля Макрона плохим президентом. Об этом говорится в исследовании компании Odoxa для издания Depeche.

«Президент "застрял" на рекордном уровне непопулярности: 74 процента французов считают, что он плохой президент», — говорится в материале.

Большинство сторонников правой партии «Национальное объединение» и левой «Непокорившейся Франции» неодобрительно относятся к действиям французского президента.

Авторы исследования отметили, что только 24 процента жителей Франции поддерживают или симпатизируют Макрону. Такой уровень непопулярности объясняется как «запутанным и тревожным» политическим контекстом, так и личностью президента, которую «очень широко отвергают французы».

Ранее лидер фракции «Непокорившаяся Франция» в парламенте страны Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона. Свое требование она объяснила назначением французским лидером нового премьер-министра страны Франсуа Байру.

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