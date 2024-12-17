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15:51, 17 декабря 2024Мир

Предсказана реакция НАТО на требование Киева компенсировать отказ от приглашения в альянс

Эксперт Коньков усомнился, что НАТО выполнит требование Киева поставить ВСУ ПВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nicolas Tucat / Reuters

Вряд ли страны НАТО всерьез будут рассматривать требование президента Украины Владимира Зеленского поставить Украине 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ от приглашения в альянс, считает доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков. Реакцию Запада политолог предсказал в беседе с «Лентой.ру».

«В первую очередь нужно отметить, что Зеленский не в той позиции, чтобы выдвигать требования в отношении Европейского союза, в отношении стран НАТО, в отношении вообще любых государств, несмотря на то, что они оказывают и оказывали ему в последние годы такую активную поддержку. Потому что действительно никто никому ничем в данном случае не обязан», — отметил Коньков.

Политолог рассказал, что на Западе начали происходить смятения по поводу поддержки Украины.

Поэтому скорее это выглядит исключительно как пиар-инициатива самого украинского режима. Не думаю, что западники в данном случае будут всерьез рассматривать такого рода выпады

Александр Коньковдоцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

Ранее Зеленский заявил, что Запад должен поставить Украине 12-15 систем противовоздушной обороны (ПВО) в качестве компенсации за отказ от приглашения в НАТО.

Президент Украины озвучил требование в обращении к участникам саммита альянса стран Северной Европы и Прибалтики Joint Expeditionary Force. Политик добавил, что США и Европа должны выполнить свое обещание на фоне массированных ракетных ударов Вооруженных сил России по украинской энергетической инфраструктуре.

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