Ректору РАНХиГС предложили возглавить правление АНО «Россия — страна возможностей»

Комиссарову предложено возглавить правление АНО «Россия — страна возможностей»

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Алексею Комиссарову предложили возглавить правление АНО «Россия — страна возможностей». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Правление войдет в структуру наблюдательного совета в качестве органа стратегического планирования, который утверждает основные векторы развития организации и дает оценку эффективности ее деятельности.

С 2018 года Комиссаров был генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей». За это время организация стала крупнейшей в стране социальной экосистемой, состоящей из 26 конкурсов, проектов и олимпиад для людей всех возрастов, интересов и профессий, объединила свыше 20 миллионов человек из 89 регионов России и более чем 150 стран мира.

В АНО также сообщили, что генеральным директором платформы «Россия — страна возможностей» назначен Андрей Бетин. Он продолжит осуществлять управление платформой, за которое отвечал на должности исполнительного директора с 15 мая 2024 года. При этом Бетин сохранит должность ректора Мастерской управления «Сенеж».

Ранее в декабре Комиссаров прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с военнослужащими, которые проходят реабилитацию после ранения в зоне спецоперации.