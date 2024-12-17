Рианна сходила на шопинг в экстремально коротких шортах

Певица Рианна в экстремально коротких шортах сходила на шопинг в Беверли-Хиллз

Барбадосская певица Рианна сходила на шопинг в Беверли-Хиллз в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

36-летняя поп-исполнительница попала в объективы папарацци с возлюбленным, рэпером A$AP Rocky. Звезда предстала на размещенных кадрах в длинной коричневой шубе и экстремально коротких обтягивающих шортах. Помимо этого, она надела темно-синюю кофту на молнии.

В качестве обуви певица выбрала черные резиновые кроксы, дополнив образ белыми носками, солнцезащитными очками и ожерельем. Вдобавок знаменитость распустила длинные волосы.

Ранее в декабре Рианна сходила на свидание в рваных колготках. Поп-исполнительницу запечатлели у ресторана в Майами в черном мини-платье с разрезами в сочетании с меховой курткой.