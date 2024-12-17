Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:37, 17 декабря 2024Ценности

Рианна сходила на шопинг в экстремально коротких шортах

Певица Рианна в экстремально коротких шортах сходила на шопинг в Беверли-Хиллз
Екатерина Ештокина

Фото: GAMR / BACKGRID / Legion-Media

Барбадосская певица Рианна сходила на шопинг в Беверли-Хиллз в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

36-летняя поп-исполнительница попала в объективы папарацци с возлюбленным, рэпером A$AP Rocky. Звезда предстала на размещенных кадрах в длинной коричневой шубе и экстремально коротких обтягивающих шортах. Помимо этого, она надела темно-синюю кофту на молнии.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

В качестве обуви певица выбрала черные резиновые кроксы, дополнив образ белыми носками, солнцезащитными очками и ожерельем. Вдобавок знаменитость распустила длинные волосы.

Ранее в декабре Рианна сходила на свидание в рваных колготках. Поп-исполнительницу запечатлели у ресторана в Майами в черном мини-платье с разрезами в сочетании с меховой курткой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США открестились от причастности к убийству генерал-лейтенанта Кириллова

      В России описали польскую элиту фразой «синдром своей значимости и суицидальные инстинкты»

      В Госдепе заявили о непричастности США к убийству генерал-лейтенанта Кириллова

      Зеленский заявил о необходимости срочно усилить Украину в трех сферах

      Депутат Рады оценил значение отказа Трампа приглашать Зеленского на инаугурацию

      «Локомотив» победил СКА в КХЛ

      ООН отказалась спекулировать на теме отправки миротворцев на Украину

      В Раде заявили о попытке властей отвлечь внимание украинцев от проигранной войны

      Рианна сходила на шопинг в экстремально коротких шортах

      В МИД назвали молчание Запада соучастием в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше