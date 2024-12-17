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07:17, 17 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили о подорожании популярных закусок

Доцент Балынин: средний чек на сырные закуски вырастет на 14 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

По сравнению с 2023 годом в 2024 году средний чек россиян на сырные закуски вырастет на 14 процентов, а на мясные на восемь процентов. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Его процитировала «Газета.Ru».

В свою очередь, доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова спрогнозировала, что в последний месяц года цены вырастут на 12,5 процента в годовом выражении.

Ранее сообщалось, что за год полутвердые и твердые сыры в РФ выросли в цене в среднем на 16,5 процента. С начала сентября их стоимость прибавила 5,2 процента. Таким образом, в начале ноября 200-граммовый кусок сыра в продуктовых сетях можно было купить в среднем за 261,9 рубля.

Между тем, с 2014 года Россия увеличила производство сыра в два раза. В 2023 году выпуск этого продукта преодолел отметку в 800 тысяч тонн.

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