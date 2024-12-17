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13:56, 17 декабря 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности гирлянд

Спасатель Давыденко посоветовал отказаться от гирлянд с лампочками накаливания
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Об опасности гирлянд россиян предупредил директор тренинг-центра «Команда 112», спасатель Артур Давыденко. Его слова передает Life.ru.

Специалист напомнил, что некачественная гирлянда может быть опасна, поэтому важно обращать внимание на производителя. Сертифицированные компании предоставляют полный пакет документации, включая технические характеристики и инструкцию по эксплуатации. Рекомендации изготовителя тоже следует учитывать, отметил он.

Давыденко также посоветовал отказаться от гирлянд с лампочками накаливания в пользу светодиодных. При этом, по его словам, если не нарушена целостность обмотки гирлянды и исправна розетка, одинаково безопасны изделия на батарейках и с сетевым питанием.

Ранее была подсчитана стоимость украшения дома к Новому году. Искусственная ель, гирлянда и елочные игрушки обойдутся россиянам в 3-5 тысяч рублей. Тогда как, согласно исследованию сервиса электронных платежей ЮMoney и аналитического ресурса «Чек индекс», за год искусственные елки в России подорожали на 14 процентов. Их средняя стоимость составила 4260 рублей.

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