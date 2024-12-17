Россиянам рассказали о способах пережить последнюю шестидневку в 2024 году

Психолог Кичаев рассказал, где найти силы пережить последнюю шестидневку года

Психолог Александр Кичаев рассказал россиянам, как пережить последнюю рабочую неделю в 2024 году, которая будет шестидневной. Его цитирует Life.ru.

По словам специалиста, говоря о шестидневке в конце года, вспоминается такой феномен, как второе дыхание.

«Эти переключения внутри нас действуют в том случае, когда в человеке заложена установка на преодоление. Как правило, она есть у всех, даже у самых невезучих и неудачливых. Просто не все находят для себя объяснение, почему я должен включаться, почему те самые ресурсы сейчас должны быть мною задействованы и так далее», — объяснил психолог.

Кичаев отметил, что кому-то помогают аффирмации, например, «прорвемся», кто-то набирается сил от визуализации результата преодоления себя, а кто-то представляет заслуженный отдых на каникулах. Визуализация, аффирмация, мотивация — составляющие, благодаря которым человек может правильно выйти из этого года и перейти в новый, «где нам предстоит очень хорошо отдохнуть, расслабиться, набраться сил, мыслей и желания жить дальше».

Ранее россиянам назвали самые неудачные подарки на Новый год. В частности, в перечень вошли статуэтки и сувениры с символом года.