Россиянка сняла на видео справляющую нужду кошку в магазине Massimo Dutti в Турции

Кошка справила нужду в магазине Massimo Dutti и попала на видео россиянки

Проживающая в Турции россиянка сняла справляющую нужду кошку в магазине Massimo Dutti в Стамбуле. Соответствующие кадры появились на ее страницах в TikTok и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка запечатлела витрину бутика, где находились пальто, сапоги и скамья с сумкой. При этом под вещами был рассыпан белый декор, напоминающий наполнитель для лотков. В свою очередь, на видео попала трехцветная кошка, которая воспользовалась данным украшением, превратив его в туалет.

В общей сложности ролик в аккаунтах сибирячки набрал более 3 миллионов просмотров и 35 тысяч комментариев. «Это уже Massimo Srutti», «Оставил отзыв», «Учитывая количество снега на витрине, высоки шансы, что там уже несколько таких мин закопано», «Пусть скажут спасибо, что не в сапоги», «Лучшая реклама! Надеюсь, шерстяному заплатили», — указали зрители.

При этом автор видео отметила, что сотрудников магазина предупредили о происходящем и впоследствии консультант поспешила убрать отходы жизнедеятельности животного.

В ноябре рысенок неожиданно зашел в магазин в Приморье, застал врасплох людей и попал на видео.