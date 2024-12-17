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09:07, 17 декабря 2024Путешествия

Российская тревел-блогерша описала поездку в США фразой «хочется помыться»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Daniel Cole / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала свою поездку в США фразой «хочется помыться». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она ожидала увидеть «страну возможностей», однако была сильно разочарована реальностью. Впечатление испортили бездомные люди, которые порой ведут себя неадекватно.

«Одной из самых шокирующих сцен для меня стали целые палаточные лагеря, где живут бездомные. Они находятся везде, в центре самых известных городов или на въездах, в городских парках», — объяснила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, почему эмигрантам из России непросто жить в Канаде. С ее точки зрения, там не хватает «русской духовности», а терпимость, которую люди стараются демонстрировать, не является искренней.

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