Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 17 декабря 2024Путешествия

Российская тревел-блогерша перечислила подходящие для повторного посещения страны

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в нескольких странах за 2024 год и перечислила подходящие для повторного посещения. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Чехия не произвела на автора публикации сильного впечатления, поэтому свое возвращение туда она поставила под сомнение. «В Европе, мне кажется, много похожих городов, хотелось бы посмотреть что-то новое», — объяснила она. А вот города на юге Испании очень понравились блогерше. «Гранада и Корбова понравились мне больше всего из этого путешествия, рекомендую!» — добавила она.

Материалы по теме:
«Обожают российских туристов» Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
«Обожают российских туристов»Шри-Ланка досрочно отменила визы для россиян. Зачем туда ехать и что там посмотреть?
8 октября 2024
«Русская речь на улицах поражает». Отношение к русским у Грузии изменилось. Что об этом говорят побывавшие там россияне?
«Русская речь на улицах поражает». Отношение к русским у Грузии изменилось. Что об этом говорят побывавшие там россияне?
5 октября 2024

Марокко россиянка назвала страной-сюрпризом, поскольку ее опасения относительно безопасности не оправдались. Путешественница захотела вернуться в страну и скупить все на местных рынках. Также туристка решила, что хочет вернуться в Грецию уже в четвертый раз.

В Японии блогерша успела посмотреть Токио, Киото, Осаку, Нару. «В следующий раз я бы предпочла посмотреть менее туристические места, но для первого знакомства со страной, думаю, это хороший выбор мест», — отметила она.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК возбудил уголовные дела после нападений на девушку и подростка в Ростове

      В Госдепе рассказали о статусе посольства Сирии в США

      Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия для недопущения поставок на Украину

      Мишустин назвал направления работы ЕАЭС в ближайшие 20 лет

      В Белом доме объяснили появление таинственных объектов в небе над США

      Стало известно о готовности Таиланда перейти на расчеты с Россией в нацвалютах

      Вице-премьер Канады подала в отставку

      Новые графики отключения света на Украине дали сбой в первый же день

      В Приморье на руднике произошло обрушение горных пород

      «Аэрофлот» начал продажи субсидированных билетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше