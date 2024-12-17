Российская тревел-блогерша перечислила подходящие для повторного посещения страны

Российская тревел-блогерша побывала в нескольких странах за 2024 год и перечислила подходящие для повторного посещения. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Чехия не произвела на автора публикации сильного впечатления, поэтому свое возвращение туда она поставила под сомнение. «В Европе, мне кажется, много похожих городов, хотелось бы посмотреть что-то новое», — объяснила она. А вот города на юге Испании очень понравились блогерше. «Гранада и Корбова понравились мне больше всего из этого путешествия, рекомендую!» — добавила она.

Марокко россиянка назвала страной-сюрпризом, поскольку ее опасения относительно безопасности не оправдались. Путешественница захотела вернуться в страну и скупить все на местных рынках. Также туристка решила, что хочет вернуться в Грецию уже в четвертый раз.

В Японии блогерша успела посмотреть Токио, Киото, Осаку, Нару. «В следующий раз я бы предпочла посмотреть менее туристические места, но для первого знакомства со страной, думаю, это хороший выбор мест», — отметила она.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.