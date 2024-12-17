Российская тревел-блогерша раскрыла цены на продукты в супермаркетах Италии

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и раскрыла цена на продукты в местных супермаркетах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Так, 500 грамм цуккини обошлись в 1,9 евро (207 рублей), багет — 49 центов (53 рубля), чеснок — 1,4 евро (162 рубля), один баклажан — 65 центов (71 рубль), килограмм цветной капусты — 1,7 евро (189 рублей), килограмм мандаринов — 1,9 евро (207 рублей), 300 грамм помидоров — 1,4 евро (162 рубля), 500 грамм перца — 2 евро (218 рублей). Всего вышло 11,9 евро (1300 рублей).

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.