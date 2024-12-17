Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 17 декабря 2024Путешествия

Российская тревел-блогерша раскрыла цены на продукты в супермаркетах Италии

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Российская тревел-блогерша побывала в Италии и раскрыла цена на продукты в местных супермаркетах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Так, 500 грамм цуккини обошлись в 1,9 евро (207 рублей), багет — 49 центов (53 рубля), чеснок — 1,4 евро (162 рубля), один баклажан — 65 центов (71 рубль), килограмм цветной капусты — 1,7 евро (189 рублей), килограмм мандаринов — 1,9 евро (207 рублей), 300 грамм помидоров — 1,4 евро (162 рубля), 500 грамм перца — 2 евро (218 рублей). Всего вышло 11,9 евро (1300 рублей).

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанные в Тунисе туристы из России содержатся в тюрьме Mornaguia. Это место заключения известно пытками

      Сенатор раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов

      В Минтруда прокомментировали предложение сделать 28 декабря выходным днем

      Суд принял решение об отсутствии иммунитета у Трампа

      В России рассказали о подготовке к конфликту с НАТО

      Врач развеял популярный миф о камнях в почках

      Самого дорогого футболиста Украины поймали на допинге

      Основатель Pink Floyd высказался о применении Россией «Орешника»

      Меркель высказалась против закрытия внутренних границ Европы

      Житель Дзержинска рассказал о стрельбе ВСУ по горожанам «как в тире»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше