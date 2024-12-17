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11:13, 17 декабря 2024Россия

Российский школьник поскользнулся при посадке и попал под колеса автобуса

В Новосибирске школьник поскользнулся при посадке и попал под колеса автобуса
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирске 10-летний школьник поскользнулся при посадке и попал под колеса автобуса, пишет Сиб.фм.

По данным издания, мальчик садился в подъехавший автобус, поскользнулся и оказался под колесами. Водитель, вероятно, не заметил, что мальчик упал — в результате ребенка госпитализировали с травмами.

Подробности о состоянии школьника не уточняются. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Томской области водитель сбил школьника, посадил в автобус и отвез на уроки. Сообщалось, что серьезных травм мальчик не получил.

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