Рада: неспособных оплатить штраф украинцев направят на общественные работы

Граждане Украины, не оплатившие штраф, будут направлены на общественные работы, говорится в Telegram-канале Верховной Рады.

Как отметили в пресс-службе, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по совершенствованию исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ.

«Закон предусматривает, в частности, замену штрафа другим видом наказания, в случае если взыскать штраф невозможно в связи с отсутствием имущества и средств у должника», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной Рады Олег Синютка рассказал, что нескольким миллионам военнообязанных граждан, не успевшим обновить сведения до истечения срока, грозит взыскание.