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21:11, 17 декабря 2024Бывший СССР

Неспособных оплатить штраф украинцев направят на общественные работы

Рада: неспособных оплатить штраф украинцев направят на общественные работы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Граждане Украины, не оплатившие штраф, будут направлены на общественные работы, говорится в Telegram-канале Верховной Рады.

Как отметили в пресс-службе, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по совершенствованию исполнения наказания в виде штрафа и общественных работ.

«Закон предусматривает, в частности, замену штрафа другим видом наказания, в случае если взыскать штраф невозможно в связи с отсутствием имущества и средств у должника», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной Рады Олег Синютка рассказал, что нескольким миллионам военнообязанных граждан, не успевшим обновить сведения до истечения срока, грозит взыскание.

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