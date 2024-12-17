Макаку-резус спасли в центре Москвы и передали на реабилитацию

Департамент природопользования и московская полиция спасли обезьяну в центре Москвы. В экстренные службы Москвы обратился местный житель с просьбой забрать обезьяну, которую оставил в его квартире знакомый. Информацию о подозрительном звонке оперативно передали в полицию и Департамент природопользования, сообщает телеграм-канал ведомства.
Во время совместной проверки сотрудники установили, что это — молодая макака-резус, на которую у заявителя отсутствуют документы.
Обезьяну передали в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования для оценки состояния здоровья.
В настоящее время жизни спасенной обезьяны ничего не угрожает, говорится в сообщении. За диким животным присматривают квалифицированные специалисты Департамента природопользования.