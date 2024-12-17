Стало известно о готовности Таиланда перейти на расчеты с Россией в нацвалютах

Посол Вонгсинсават: Таиланд готов перейти на расчеты с РФ в национальных валютах

Таиланд заявил о готовности перейти на расчеты с Россией в национальных валютах. Об этом сообщил посол королевства в Москве Сасиват Вонгсинсават в беседе с «Известиями».

По его словам, со стороны Таиланда нет возражений против такого подхода. Однако реализация, по его словам, зависит от коммерческих банков.

Переход к расчетам в национальных валютах обсуждается и с другими странами региона. Так, посол Филиппин в РФ Игорь Байлен подчеркнул, что при отсутствии вторичных санкций республика не против присоединиться к инициативе. Он отметил, что центробанки Филиппин и России уже находятся в контакте.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о единой валюте БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). По его словам, говорить об этом пока рано, сначала необходимо добиться большей интеграции экономик.