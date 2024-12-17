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15:19, 17 декабря 2024Россия

В Госдуме предложили присвоить Кириллову звание Героя России посмертно

Депутат ГД Колесник предложил присвоить Кириллову звание Героя России посмертно
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Игорь Кириллов

Игорь Кириллов. Фото: Дмитрий Харичков / ТАСС

Начальнику войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорю Кириллову необходимо посмертно присвоить звание Героя России. С таким предложением выступил член комитета Госдумы (ГД) по обороне Андрей Колесник в беседе с изданием «Абзац».

По словам парламентария, Кириллов уже давно заслуживает этой высшей государственной награды. «Человек очень много сделал для России, мы с вами не все знаем. Он выступал и по «грязной» бомбе, [которую мог готовить Киев] и по биолабораториям, много оружия сделал, которое наводит ужас на НАТО», — объяснил он.

Колесник также подчеркнул, что виновные в подрыве Кириллова заслуживают асимметричного наказания, однако перед этим необходимо провести тщательное расследование и выявить заказчиков. «Вся цепочка должна быть выявлена и наказана без всякого сожаления. Не мы это начали», — подчеркнул депутат.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил, что к подрыву Кириллова причастен Вашингтон. По его мнению, генерал-лейтенант своей деятельностью мог «зацепить» США и другие страны.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. По версии следствия, взрывное устройство было прикреплено к припаркованному у жилого дома электросамокату. Жертвами произошедшего оказались Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, которые, судя по появившемся в сети кадрам, в момент детонации выходили из подъезда.

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