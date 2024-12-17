В Госдуме заявили о признанных Минобороны проблемах с пропавшими без вести военными

Депутат ГД Иванов: Минобороны признало проблемы с пропавшими без вести военными

Минобороны России признало проблемы с пропавшими без вести военными. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам парламентария, среди признанных оборонным ведомством — проблема с эффективностью поиска без вести пропавших военнослужащих и поддержка членов их семей. Иванов обратил внимание на заявления министра обороны Андрея Белоусова во время расширенной коллегии ведомства.

«К поиску наших бойцов надо подходить комплексно. Необходимо упорядочить все процессы, внести изменения в нормативную базу. (...) Необходимо предоставить дополнительную поддержку семьям пропавших без вести военнослужащих», — процитировал Белоусова депутат Иванов. Он добавил, что рад ответственному отношению Минобороны к этому вопросу, и подчеркнул, что самое главное для России — не гиперзвуковые ракеты, а люди.

В ходе того же выступления на коллегии Белоусов заявил о вопросах к качеству поставляемой в армию экипировки.

