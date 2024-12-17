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20:52, 17 декабря 2024Бывший СССР

В Казахстане задержали находившихся в международном розыске россиян

МВД Казахстана задержало находившихся в международном розыске двух граждан РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана задержало находившихся в международном розыске двух граждан России. Сообщение опубликовано на портале ведомства.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий столичные полицейские задержали двух граждан Российской Федерации, объявленных в межгосударственный розыск за совершение тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

МВД Казахстана задержало 67-летнего гражданина России, разыскиваемого за совершенные в 1984 году оставление в опасности, разбой, убийство и насильственные действия сексуального характера. Также был задержан 47-летний уроженец Ингушетии, находившийся в розыске по подозрению в установке взрывчатых веществ. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции россиян.

Ранее в Казахстане объявили в розыск владельца экземпляра советского космического корабля «Буран», предпринимателя Даурена Мусу. Департамент полиции Алма-Аты 25 ноября объявил в розыск бизнесмена по обвинению в мошенничестве.

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