В Польше предупредили ВСУ о невозможности сдерживания наступления России на Курахово

Генерал Скшипчак: у ВСУ нет шансов сдержать наступление России на Курахово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют шансов сдержать наступление России на Курахово. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью порталу WirtualnaPolska.pl.

«У украинцев нет резервного потенциала для предотвращения катастрофы на этих территориях... Прерывание обороны на этих направлениях даст россиянам большую свободу маневра, поскольку за этими населенными пунктами у украинцев нет подготовленных укреплений или войск, чтобы остановить новое наступление Российской армии», — заявил польский генерал.

Скшипчак подчеркнул, что ВС России стремительно продвигаются в направлении Курахово и у Киева нет шансов изменить эту ситуацию. Он добавил, что «Украину теперь можно спасти, только остановив военные действия».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что Российская армия выбила ВСУ из села Зеленовка, которое находится юго-западнее Курахово в Донецкой народной республике.