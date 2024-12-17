В Приморье на руднике произошло обрушение горных пород, есть пострадавший

В Дальнегорском городском округе на руднике произошло обрушение горных пород. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В этот момент там находились 11 человек, из которых восемь смогли выйти самостоятельно. По данным ведомства, пострадал один работник. В настоящее время сотрудники МЧС России поднимают его на поверхность.

Ранее горняки пострадали при обрушении породы на шахте «Ново-Кальинская» на Урале. По информации спасателей, травмы получили два человека. «Привлекалась группировка РСЧС — 32 человека и 7 единиц техники», — сообщили в МЧС.