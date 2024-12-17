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20:29, 17 декабря 2024Бывший СССР

В Раде заявили о последствиях отказа Зеленского говорить с Орбаном

Дубинский: Трамп не пригласил Зеленского из-за отказа говорить с Орбаном
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский и Виктор Орбан

Владимир Зеленский и Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию из-за его отказа говорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Нужны срочные уступки и действия, которые наш фюрер (имеется в виду Зеленский — прим. «Ленты.ру») предпринимать не хочет. Это явно подъехала "обратка" за отказ от разговора с Орбаном», — подчеркнул политик.

Дубинский заявил о последствиях отказа Зеленского говорить с Орбаном и желании украинского руководства общаться только с Трампом. Он предположил, что Киеву будет очень сложно договориться с избранным президентом США. Депутат добавил, что Трамп примет ключевые решения по Украине сразу же после инаугурации и не в пользу Киева.

Ранее Зеленский пообещал не допустить Орбана к переговорам Украины с Россией. По его словам, у венгерского премьера нет рычагов давления на Москву.

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