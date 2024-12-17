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21:59, 17 декабря 2024Россия

В России описали польскую элиту фразой «синдром своей значимости и суицидальные инстинкты»

Пушков: польской элите свойственны синдром значимости и суицидальные инстинкты
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram-канале прокомментировал заявление польского премьер-министра Дональда Туска о том, что если бы членство Украины в НАТО зависело от Польши, страна получила бы его в течение суток.

Сенатор описал польскую элиту фразой о том, что ей свойственны «синдром своей значимости и суицидальные инстинкты». Он назвал три версии, способные объяснить слова политика.

Первая заключается в том, что Туск не способен оценить последствия приема Украины в НАТО «в течение суток», что может привести к войне неядерной Польши с ядерной Россией. Вероятность подобных умозаключений Пушков счел невысокой, поскольку трудно поверить, что политик «до такой степени ничего не понимает».

Второй версией сенатор назвал игру польского премьера на публику и попытку заработать очки, поскольку он знает, что Украину не возьмут в альянс и можно делать любые безответственные заявления. Степень вероятности член Совфеда оценил как среднюю, поскольку, возможно, подобная многоходовка слишком сложна для Туска.

Третьим, наиболее вероятным вариантом Пушков считает намерение Польши возглавить коалицию западных стран, которые проталкивают Украину в НАТО, несмотря на ее малые шансы.

«Одновременно он [Туск] демонстрирует польский гонор, что часто является самоцелью польской правящей элиты. Для Варшавы всегда было исключительно важно делать вид, что она играет большую роль, чем она играла на самом деле», — заключил сенатор.

Ранее Туск заявил, что Польша сделала все возможное для вступления Украины в НАТО и страны Запада должны поддержать движение Киева. Политик также подчеркнул, что страны Запада должны «сделать все», чтобы для Украины окончание вооруженного конфликта завершилось без потерь и с предоставлением гарантий безопасности.

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